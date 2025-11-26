プロ野球の2025年オフシーズン、海外FA権を行使して去就が注目されたDeNAの桑原将志が西武に移籍することが発表され、大きな反響を呼んでいる。走攻守3拍子揃い、明るい性格でムードメーカー桑原は走攻守3拍子揃った桑原は主力として長年活躍してきた。レギュラーシーズン3位から短期決戦を勝ち抜いて26年ぶりの日本一に輝いた昨年は、ソフトバンクと対戦した日本シリーズで打率.444、1本塁打、9打点の大活躍。日本シリーズ新記録