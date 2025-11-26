鹿児島県内に住む50代の男性が、マッチングアプリで知り合った女に投資を勧められ、総額4530万円相当の暗号資産をだまし取られました。 鹿児島県内ではことし、SNS型ロマンス詐欺などの被害が相次いでいて、10月末までに確認された被害総額は去年1年間の被害額をすでに上回っています。 被害にあったのは県内に住む50代の男性です。県警によりますと、男性はことし8月下旬、マッチングアプリで知り合った女とLINEで連絡を取り合