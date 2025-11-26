『ジャパンカップ』（2012年、13年）などG1を7勝した名馬・ジェンティルドンナが亡くなった。16歳だった。これを受け、ゲーム内キャラとしても登場する人気コンテンツ『ウマ娘』は公式Xを更新し、追悼した。【写真】走る姿がカッコいい…疾走するジェンティルドンナXでは「11月26日、本作品でモチーフとさせて頂いておりますジェンティルドンナ号の訃報が届きました。関係者様にはお悔やみ申し上げると共に、偉大な名馬のご冥