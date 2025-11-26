２５日、ヌルシワン氏（左）と握手を交わす王毅氏。（北京＝新華社記者／王曄）【新華社北京11月26日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・中央外事工作委員会弁公室主任は25日、中国・マレーシア海洋問題二国間対話第2会議出席のため訪中したマレーシア国家安全保障会議のヌルシワン事務局長と北京で会談した。２５日、ヌルシワン氏と会談する王毅氏。（北京＝新華社記者／王曄）