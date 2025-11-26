お笑いタレントのジミー大西（61）が26日、自身のインスタグラムを更新。投稿にフォロワーから“ツッコミ”が入った。ジミー大西は「岡村隆史兄さんが支払いました有難うー」と投稿。ナインティナイン・岡村隆史（55）、天竺鼠・川原克己（45）と笑顔で写る3ショット写真を掲載した。年齢で見ると、ジミー大西が3人の中では最年長。芸歴としてもジミー大西はダウンタウンやトミーズと同期であり、先輩になるはずだが…。