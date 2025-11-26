東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【豪州】 消費者物価指数（10月）09:30 結果0.0% 予想N/A前回N/A（前月比) 結果3.8% 予想3.6%前回3.5%（前年比) 結果0.3% 予想N/A前回N/A（トリム平均・前月比) 結果3.3% 予想3.0%前回2.8%（トリム平均・前年比) 【NZ】 NZ中銀政策金利（11月）10:00 結果2.25% 予想2.25%前回2.50% ※要人発言やニュース