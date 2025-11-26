巨人の岸田行倫捕手（29）が26日、都内の球団事務所で契約更改に臨み2700万アップの7000万円でサイン。「しっかり評価していただいた。去年、この時期に想像していなかったシーズンになった」と笑みを浮かべた。今季はFAで甲斐が加入した影響で序盤こそ出場機会が減ったが、中盤以降に先発として定着。打てる捕手として87試合の出場で8本塁打を放つなど打率・293。キャリアハイの39打点を挙げた勝負強い打撃も売りで第96代4番