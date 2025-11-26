負荷の高い右ウイングバックのポジションで5試合合計約300分間の出場。U-17日本代表MF竹野楓太(神村学園高)はU-17W杯で確かなインパクトを残した。「有村先生(神村学園高の有村圭一郎監督)からも走ることは大前提としてやれと言われていたし、今までも走ってきたので。どんなにキツい試合でも走力は最大限に出せたと思う」。世界舞台での濃密な経験を活かし、夏冬連覇に邁進していく構えだ。当初は右ウイングバックのバックア