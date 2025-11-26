国内女子ゴルフの今季最終戦ツアー選手権リコー杯は27日から4日間、宮崎・宮崎CCで開催される。メルセデスランク1位の佐久間朱莉（22＝大東建託）は26日、プロアマ戦に出場して最終調整した。前週の大王製紙エリエール・レディースで初の年間女王を決めた。少し時間が経ち「たくさんの方にお祝いのメッセージをいただいて少しずつ実感がわいてきている」という。ツアー初優勝から一気に4勝を挙げ、飛躍を遂げた2025年シーズ