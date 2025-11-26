元TOKIOの国分太一（51）が26日、都内で会見を行い、自らの口で一連の騒動について触れた。6月に活動を休止後、報道陣の前に立つのは初めて。国分は10月23日、「コンプライアンス（法令順守）上の問題行為」を理由に、出演番組から降板させた日本テレビの対応に瑕疵（かし）があったとして日弁連に人権救済を申し立てた。＜これまでの経緯＞▼6月18日日本テレビが国分を事情聴取「ザ！鉄腕！DASH！！」降板を申し入れ。▼同20日