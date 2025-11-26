千鳥がMCを務めるバラエティ『チャンスの時間』（ABEMA SPECIALチャンネル）。11月23日（日）の同番組では、リンダカラー∞のりなぴっぴが悩める芸能人を占う企画「バシッと言っちゃうかもよ りなぴっぴの館」第2弾が放送された。©AbemaTV,Inc.今回は、元NHKアナウンサーでフリーに転身した中川安奈が“りなぴっぴの館”を訪れ、「ダメ男に引っかかりやすい」という悩みを打ち明けた。「フタを開けてみたら彼女がいる人だった