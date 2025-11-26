福島ユナイテッドFCは26日、関塚隆テクニカルダイレクターがシニアアドバイザーに就任することを発表した。関塚氏はクラブを通じ、「サッカーを通じて福島を盛り上げ、地域活性化に貢献できるよう、自身の経験やこれから得る新たな学びや発見をチームに還元したいと思います。クラブの更なる成長のためにこれまでと変わらぬ情熱を持ち、全身全霊を懸けて、職務に取り組んでまいります。引き続き、福島ユナイテッドFCの応援をよ