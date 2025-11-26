ホイブラーテンは今季限りで契約満了となった浦和レッズは11月26日に公開トレーニングを行った。今季限りでの契約満了が発表されたDFマリウス・ホイブラーテンは「非常に素晴らしい時期で、僕のキャリアのハイライト」とその時間を振り返った。2023年にノルウェーからやってきたホイブラーテンは、デンマーク人DFアレクサンダー・ショルツ（現FC東京）とセンターバックを組んでJ1最少失点に大きく貢献し、ベストイレブンにも選