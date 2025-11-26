AKASAKIが本日11月26日に新曲「連れてって」を配信リリースした。本楽曲は劇場アニメ『ALL YOU NEED IS KILL』の主題歌として書き下ろされた楽曲で、AKASAKIにとって初のアニメ主題歌となる。劇場アニメ『ALL YOU NEED IS KILL』は桜坂洋の同名小説を原作に、ハリウッド映画化もされたタイムループ作品を、新たな視点で描いたアクションファンタジーSFとなっている。「死はむしろ、味方だ」というコンセプトのもと、果てしないタイ