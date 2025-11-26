キヤノンマーケティングジャパンが５日続伸し、新値追いとなっている。同社はきょう、防犯ソリューションを提供しているＣＩＡ（広島市中区）と資本・業務提携し、国内での独占販売権を取得したと発表。これが買い手掛かりとなっているようだ。 同社は自社のマーケティング力と顧客基盤を生かし、全国展開を加速させる構え。また、ＣＩＡと連携し、防犯に関する新たなソリューションの共同開発や、