平井 大が、New EP『LALALA (Baby it takes two)』を本日11月26日(水)に配信リリースした。EPの表題曲となっている新曲「LALALA (Baby it takes two)」は、大切な人と過ごすホリデーシーズンにぴったりな、心あたたまるウィンターソング。いつもの日常がちょっと特別に感じられる優しさに包まれた1曲に仕上がっている。リリースにあわせリリックビデオも26日21:00より平井 大の公式YouTubeチャンネルにて公開予定とだ。また、「LAL