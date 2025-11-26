2012年牝馬3冠制覇、12＆13年ジャパンC連覇、14年ドバイシーマクラシック、ラストランとなった同年有馬記念を制したジェンティルドンナ（牝、父ディープインパクト）が25日に息を引き取った。26日、サンデーサラブレッドクラブが発表した。オルフェーヴルとの壮絶な追い比べを鼻差で制した12年ジャパンCが11月25日の開催だった。引退後は繁殖入り。産んだ子はジェラルディーナ（牝7、父モーリス）が22年エリザベス女王杯を制