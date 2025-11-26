彼に大切にされているはずなのに、どこかで「私でいいの？」と不安が顔を出す――。恋愛を重ねるほど、自信のなさや遠慮が“素直に甘える力”を弱まるもの。でも実は、愛情をまっすぐ受け取れる女性ほど、恋は長続きします。そこで今回は、今日から試せる“素直力”の育て方をチェックしてみましょう。まずは否定癖をやめる「そんなの悪いよ」「気を遣わないで」――。謙遜のつもりが、実は男性の厚意を跳ね返してしまうことも。彼