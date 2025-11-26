元ＴＯＫＩＯの国分太一が２６日、都内で会見を行った。代理人弁護士の菰田優氏とともに黒いスーツに黒いネクタイ姿で登場した。国分は深々と頭を下げ起立。「本日はこのような機会をお許し頂き、心より感謝申し上げます。まず最初に自ら取った行動により傷付けてしまった当事者の方に、遅くなりましたが、また直接ではなくこのような形になり大変恐縮ではありますが、心からおわびの気持ちをお伝えさせて下さい。本当に申し