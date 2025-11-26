アイドルグループ「ＬＥＳＳＥＲＡＦＩＭ」（ル・セラフィム）のＣＨＡＥＷＯＮ（チェウォン）が、最新ショットを披露しファンから歓喜の声が上がっている。チェウォンは日本時間２６日までに、自身のインスタグラムを更新。メンバーとともにテーブルを囲み軽食を楽しむリラックスした様子や、ブーツとニットベストを合わせた秋らしい私服コーデを鏡越しに撮影したセルフィー、さらにメイク中にウインクを見せるキュートな表