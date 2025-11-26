オリックス・片山楽生投手が２６日、大阪市此花区の選手寮で契約更改交渉に臨み、今季年俸８００万円から倍増の１６００万円でサインした（金額は推定）。白樺学園、ＮＴＴ東日本を経て、昨秋のドラフト６位で入団した右腕。今季は１年目ながら２１試合に登板し、１勝０敗、防御率２・１０と安定した成績を残した。「しっかり自分の状態を整えて、自分のボールが投げられた時はいい結果も出た。ちょっと連戦が続いて投げる日数