トランプ米大統領が24日、中国の習近平国家主席と電話会談をした。先月30日の釜山（プサン）首脳会談以来ほぼ1カ月ぶりだ。約1時間の電話会談は和気あいあいとした雰囲気だったという。トランプ大統領は来年4月に訪中する立場を再確認し、習主席の来年の国賓訪問も提案した。トランプ大統領はSNSを通じて「我々の（釜山）合意を正確な状態で維持するのに相当な進展があり、もう我々は大きな絵（big picture）に視線を向けることが