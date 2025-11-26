アップル（Apple）が14年ぶりにサムスン電子を抜いて世界最大のスマートフォンメーカーの座につくだろうという見通しが示された。市場調査会社「カウンターポイントリサーチ（Counterpoint Research）」は、最近の報告書で、アップルが今年世界スマートフォン市場で販売量（出荷量）基準19．4％のシェアで1位になると予測したと、ブルームバーグ通信が25日（現地時間）、報じた。これは、iPhoneの出荷量が今年10％成長した一方、サ