東京都荒川区のTOKYO L.O.C.A.LとROOM810が27店舗と連携し、地域活性型チャリティ「ONE HEART SHOWER vol.45」を11月28日(金)に開催する。会場は、荒川区のカフェ・ダイナー「TOKYO L.O.C.A.L BASE」。地域と被災地の双方に「笑顔の連鎖」を広げる「ONE HEART SHOWER」は東日本大震災をきっかけにスタートし、今回で45回目を迎える地域発チャリティイベント。「楽しいことは正しい」を合言葉に、地域の賑わいをつくり、その活気を