日本橋 千疋屋総本店は、11月25日(火)、新商品「紀州南高梅 ひとしずく 10個化粧箱入」を発売した。大切な人への贈り物にふさわしい、上質な味わい和歌山県日高郡みなべ町。梅の里として知られるこの地は、温暖な気候と海からの風、そして肥沃な土壌に恵まれた、南高梅の本場だ。百余年の伝統を受け継ぐ梅農家の匠が大切に育んだ南高梅。朝露をまとい、ふくらみを増した果実の中から選び抜き、丹念に甘酢へ漬け込んだ。やわらかな