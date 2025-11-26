トランプ大統領は、25日の高市総理大臣との電話会談について「非常に良い会談だった」と述べました。【映像】トランプ大統領発言の様子「非常に良い会談だった。彼女とは非常に良い関係を築いている。中国の習近平主席とも良い会談をした」（トランプ大統領）トランプ大統領は25日、高市総理とは「良い会談ができた」と評価した上で「偉大な指導者になるだろう」と述べました。また、中国の習近平国家主席との電話会談では主