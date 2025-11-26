高速道路各社は年末年始の渋滞予測を発表しました。最も長いところでは35キロの激しい渋滞となる見込みです。高速道路各社によりますと、年末年始の上りと下りのピークは、いずれも1月2日と3日になるということです。下りでは、12月30日と1月2日に東名高速の綾瀬スマートインターチェンジ付近を先頭に25キロの渋滞。1月3日には東北道の羽生パーキングエリア付近を先頭に25キロの渋滞が予想されています。一方、上りは、2日に関越道