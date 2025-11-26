県は26日、同じ職場の女性の体に不必要に触れるセクシャルハラスメント行為があったとして60代の県職員の懲戒処分を発表しました。減給1か月（月額10分の1）の処分を受けたのは県農林水産部の地域機関職員で60代の課長補佐級の男性です。県によりますと男性職員は2024年度中に、同じ職場の女性職員に対し体を不必要に触れたということです。被害にあった女性から職場に申し出があり発覚。男性職員はセクハラ行為を行ったことに対し