元プロサッカー選手の柿谷曜一朗（35）＆モデルの丸高愛実（35）夫妻が26日、都内で行われた『第18回ペアレンティングアワード』の授賞式に出席。2人そろっての受賞に喜びをかみ締めた。【全身ショット】素敵！華やかなドレスで登場した丸高愛実＆柿谷曜一朗丸高は「3人の子どもと笑ったり、踊ったり、歌ったり、泣いたり、激しめの生活をしている」と現在の生活を表現。「そんな毎日が宝物」と笑顔を見せた。現役を引退し