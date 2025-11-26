【台北共同】台湾の頼清徳総統は26日、中国が台湾侵略の準備を加速させていると指摘し、2033年を目標に防衛力を全面的に向上させると発表した。8年間で計1兆2500億台湾元（約6兆2千億円）の特別予算を組む。