女優田中麗奈（45）が26日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）にゲスト出演。1日のスケジュールを公開し、スタジオを驚かせた。田中は自身のある1日のスケジュールをパネルで紹介。5時半〜7時に「起床（身支度・運動）」とされており、早朝の運動に驚きの声が上がると「走ったりするのが好きなので。ジム着に着替えて、暗いうちからジム行って。子どもが寝ている間に行っちゃうことも多いです」と明かした。また「