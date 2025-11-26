【モデルプレス＝2025/11/26】モデルの松島花が11月24日、自身のInstagramを更新。自宅でのクリスマスツリーの飾り付けの様子を披露し、反響を呼んでいる。【写真】36歳モデル「迫力すごい」自宅の巨大クリスマスツリー公開◆松島花、自宅のクリスマスツリー披露松島は「やっとお家にクリスマスツリーを迎えました」とコメントし、大きなクリスマスツリーにオーナメントを飾りつけする動画を投稿。「クリスマスまであと1ケ月だー」