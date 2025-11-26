女優北川景子（39）が26日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）にゲスト出演。長女の好みの変化を明かした。北川は手芸が趣味で、自身のSNSでは子どもための手提げバッグなど手がけた作品を定期的に投稿する。子どもたちを寝かしつけた後の手芸時間が息抜きといい「娘が『これ』と布を指定してくるので。黒い服が最近好きになってきて、黒い手提げが欲しいということで作りました」と新作を紹介した。長方形の手提