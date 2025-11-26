タレント大久保佳代子（54）が、25日放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜午後11時59分）に出演。視聴者の悩みに鋭い指摘をしてみせた。今回は「視聴者のお悩み相談スペシャル」。美容に目覚め、整形したいと夫に言われた妻から「夫が遠くにいってしまったような気がする」といった悩みが寄せられた。アンミカ（53）、いとうあさこ（55）らが対処方法などを上げる中、MCの上田晋也（55）に「大久保、どう思う？」