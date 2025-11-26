主人公・里美は、不妊治療を経て念願の長男・怜人を授かった。だが、姉のように慕っていたシングルマザーの元同僚・奈美子さんは、里美の妊娠をきっかけに違和感のある態度をとるようになって…。『自分本位すぎる元同僚』第1話をごらんください。 里美は夫・和樹と生後間もない息子・怜人との3人暮らし。職場時代の友人・奈美子を信頼していたが、里美が不妊治療の末に妊娠したことを報告した途端、奈美子さんの声は冷た