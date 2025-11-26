【1/250 松本城】 12月1日発売予定 価格：14,300円 ウッディジョーは木製模型「1/250 松本城」を12月1日に発売する。価格は14,300円。 松本城は戦国時代末期に築造された。「大天守」、「渡櫓」、「乾小天守」、江戸時代初期に追築された「辰巳附櫓」と「月見櫓」の五棟からなる複合連結式層塔型天守である。外壁の下見板は黒漆塗り。戦いに備え石落や狭間が天守に設置さ