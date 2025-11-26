女優の長谷川京子が２６日までに自身のＳＮＳを更新し、オフショットを公開した。長谷川はインスタグラムに「ただのワンピースじゃつまらない。と、思ってサイドに大胆にシャーリングをいれてみました。着てみて欲しいです。その日の気分やその人のキャラクターに寄り添ってくれるからｅｓｓｂｙ＿ｏｆｆｉｃｉａｌ」とつづると、自身が手掛けるブランド「ＥＳＳＢＹ」（エスバイ）のワンピースを着用した姿を披露した。こ