阪神・小幡竜平内野手が２６日、兵庫・西宮市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、今季年俸２５００万円から１５００万アップの４０００万円でサインした（金額は推定）。今季は８９試合に出場し、打率２割２分３厘、５本塁打、１７打点をマーク。出場試合数と本塁打、打点でキャリアハイの数字となったが、「納得できるものではないですし、後半戦は特に一気に落ちたという感じだった。ホームランが増えたことによって、自分