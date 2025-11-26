ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は２６日、ドジャース・大谷翔平投手が２５日（日本時間２６日）にオンライン取材に応じ、来年３月に行われる第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）について言及したことを速報した。注目される起用法について大谷は「起用法についてはまだ分からない。コミュニケーションをとらないといけないので、どちら（ドジャース、侍ジャパン）ともコミュニケ