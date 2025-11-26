「餃子の王将」社長射殺事件の初公判のため、京都地裁に向かう田中幸雄被告を乗せたとみられる車両＝26日午前9時36分「餃子の王将」を展開する王将フードサービスの社長だった大東隆行さん＝当時（72）＝を2013年に射殺したとして、殺人と銃刀法違反の罪に問われた特定危険指定暴力団工藤会系組幹部田中幸雄被告（59）の初公判が26日、京都地裁（西川篤志裁判長）で開かれた。田中被告は「私は決して犯人ではありません」と起訴