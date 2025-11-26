記者会見し、謝罪する国分太一さん＝26日午後、東京・霞が関の司法記者クラブ日本テレビの番組を「コンプライアンス上の問題行為」を理由に降板となり、芸能活動を休止中の元「TOKIO」の国分太一さんが26日、東京都内で問題発覚後に初めて記者会見し「自ら取った行動により傷つけた当事者の方に心からおわびの気持ちを伝えさせてください」と謝罪した。関係者への直接的な謝罪や対外的な説明の方法について日テレ側と協議したい