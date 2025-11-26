日本テレビからコンプライアンス違反を理由に番組を降板させられ、芸能活動を休止中の国分太一さんが26日、東京都内で記者会見し「自ら取った行動により傷つけた当事者の方に心からおわびの気持ちを伝えさせてください」と謝罪した。