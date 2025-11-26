２５日午後５時４５分頃、大阪府吹田市の大型複合施設「エキスポシティ」内の大観覧車「オオサカホイール」が、落雷の影響で緊急停止した。乗客９組約２０人がゴンドラ内に取り残され、約９時間後の翌日午前２時４０分頃までに全員が救出された。当初は運営会社が救出にあたったが、作業終了の見通しが立たず、約３時間半後に消防に通報した。吹田市消防本部によると、けがで搬送された人はいなかった。オオサカホイールの運営