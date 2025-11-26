Ê·°Ïµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿»Ñ¤Ë¤â¡Ö¹¥¤ß¡×¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¹¥É¾ºòÇ¯5·î¤ËÀäÄº´ü¤Î¤Ê¤«¡¢¶¥µ»°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¥×¥í¥¹¥±¡¼¥¿¡¼±§Ìî¾»Ëá¤Î?·ãÊÑ?¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÀ¤ë¤¤È±¿§¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢¼«¿È¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¡ÖIce Brave ¿·²£ÉÍ Special Edition¡×¤¬ÍèÇ¯1·î30Æü¤«¤é2·î1Æü¤Ë¤«¤±¤ÆKOSÉ¿·²£ÉÍ¥¹¥±¡¼¥È¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢11·î¤Ë³«Ëë¤·¤¿±§Ìî¤Î¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¡ÖIce Brave2¡×¤Î