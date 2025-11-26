プロ野球・オリックスは26日、育成選手の陳睦衡投手と来季も契約を結ぶことを発表しました。陳投手は台湾出身の19歳右腕。穀保家商高、台湾國立體育大学を経て、2024年のU18アジア選手権にも出場。韓国戦と日本戦に先発登板し、それぞれ7奪三振と2奪三振をあげるなど無失点に抑える好投を披露しました。1年目の今季は、1軍での登板はありませんでしたが2軍で2試合の先発を含む5試合に登板し、1勝0敗。合計15.1回、打者68人と対峙し