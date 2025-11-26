巨人・大勢投手（２６）が２６日、都内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、今季年俸９０００万円から倍増の年俸１億８０００万円でサインした。（金額は推定）１億の大台突破となったが「大台だと思っていないので。物価が上がっているので、１億は大台じゃないです」と大勢。自身にとっての大台とはという問いには「クリロナぐらいじゃないですか？」と年俸約３００億円と言われるサッカー界のスーパースター、クリスティアー