国内FA権の権利を行使せずに残留したDeNA・森原康平投手（33）が26日、横浜市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、現状維持年俸1億円（金額は推定）の2年契約でサインした。24年日本一の胴上げ投手は、今季は右肩の故障で開幕は出遅れ。シーズン終盤に復帰し30試合、2敗、11ホールド、防御率2・57の成績を残した。まずFA権利を行使しなかったことについて「めちゃくちゃシンプルに言ったら、まだこのチームでやりたいな、も