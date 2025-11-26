ポータブルプレーヤー「E7PCM1792A」 オリオラスジャパンは、LUXURY＆PRECISION(楽彼)ブランドの新製品として、TI製DACチップ「PCM1792A」をデュアル搭載したポータブルプレーヤー「E7PCM1792A」を11月25日に発売した。価格はオープンで、市場想定価格は597,300円前後。 今年11月に発売した新モジュール「PCM1792A DACカード E7専用」を搭載したプレーヤ}