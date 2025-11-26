阪神・熊谷敬宥内野手（３０）が２６日、西宮市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、１１００万増の３０００万円でサインした。（金額は推定）今季は夏場からスタメンでの出場機会も増やし、プロ８年目でキャリアハイの出場８５試合で打率・２２４、１本塁打、１８打点。主に遊撃と左翼を守り、一塁、三塁、中堅でも出場。ユーティリティープレーヤーとして、失策数０という堅実な守備でもチームに貢献した。球団からは「い