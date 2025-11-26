「誰かのため」から「自分のため」のごはんへ 2026年の注目トレンド「一汁三菜ボウル」は、増加する単身世帯のライフスタイルにぴったりの新しい食のスタイルです。これまで家庭料理といえば「家族のため」「誰かのため」が中心でしたが、「自分のために作る、自分をいたわる料理」へのニーズが高まっています。 長年、家庭料理は家族や誰かのために作るものが中心でした。しかし、単身世帯の増加や働き方の多様化により、「自